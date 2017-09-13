Билеты на чемпионат мира по футболу в Россию начнут продавать с 14 сентября

Об этом сообщается на сайте FIFA. Билеты на матчи чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году в 11 российских городах, начнут продавать с 14 сентября.

Для россиян самый дешёвый поход на стадион обойдётся в 1280 рублей. Непосредственный старт продаж назначен на 12:00 по московскому времени. Продажа будет осуществляться исключительно на сайте. Помимо билета, фанату нужно приобрести паспорт болельщика.

Помимо России, которая принимает турнир, путёвки на чемпионат мира по футболу также завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея и Саудовская Аравия. Финальный турнир пройдёт в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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