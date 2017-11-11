В Калининграде из-за нескольких ДТП образовались пробки

Об этом LiveKenig сообщают автомобилисты. В Калининграде в субботу, 11 ноября, на дорогах образовалось сразу несколько пробок.

Причина — в ДТП, произошедших сразу в шести местах. По данным сервиса 'Яндекс Пробки', движение затруднено как в центре города, так и на выездных магистралях.

Пролетарской в районе ТЦ 'Семья'. Одно происшествие зафиксировано на ул. Партизанской в районе перекрёстка с ул. Авария на ул. Горького также мешает проезду автомобилей.

Горького ( в районе дома 160А), ул. Ещё четыре ДТП осложняют передвижение по проспекту Московскому, ул. Яналова и Советского проспекта. Нарвской и на перекрёстке ул.

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