"Балтика" примет на своём поле "Спартак-2"

Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе балтийского клуба. В воскресенье, 12 ноября, калининградская 'Балтика' на своём поле сыграет с командой 'Спартак-2' (Москва) в первенстве футбольной национальной лиги.

Если в Москве балтийцы одержали три победы, то на своём поле ещё ни разу не смогли обыграть спартаковцев. Калининградская 'Балтика' и 'Спартак-2' провели друг с другом пять матчей.

Есть шанс впервые одолеть соперника и в Калининграде. В матче первого круга наша команда победила со счётом 2:0. В распоряжении тренера Дмитрия Гунько может оказаться чуть ли не 11 игроков. По сообщениям ряда СМИ, состав команды существенно сократился из-за нужд первой команды и игр национальных сборных.

На гостевой трибуне ожидается до 200 приезжих болельщиков. Столичная команда может рассчитывать на солидную фанатскую поддержку.

Вход для детей до 12 лет и ветеранов ВОВ – бесплатный. Начало игры 'Балтика' — 'Спартак-2' в 15:00.

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