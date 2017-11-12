"Балтика" разгромила "Спартак-2" в Калининграде

Об этом сообщает корреспондент LiveKenig. В воскресенье, 12 ноября, калининградская 'Балтика' с разгромным счётом 6:0 обыграла команду 'Спартак-2'.

Слишком скудная скамейка запасных не позволила тренерскому штабу 'Спартака-2' произвести ни одной замены. Ещё до начала матча стало известно о кадровых проблемах московской команды.

На 7-й минуте с пенальти лучший бомбардир калининградцев Дмитрий Скопинцев открыл счёт. 'Балтика' была настроена на победу с самого начала матча. На 20-й минуте Владислав Крючков удвоил преимущество, а ещё через пять минут Сенин Себаи забил третий мяч в ворота спартаковцев.

Голы забили Скопинцев, Кобялко и Шевчук. Во второй половине хозяева поля не стали сбавлять обороты и ещё трижды поразили ворота гостей. В итоге, крупная победа со счётом 6:0.

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