Пятилетней калининградке собирают деньги на систему очистки дыхательных путей
12-11-2017 15:03  
В России увеличилось число банкротств компаний
12-11-2017 13:48  
Под Гурьевском после столкновения две иномарки съехали с дороги
12-11-2017 13:43  
В субботу в Калининградской области из-за сбоя в электросети не работали все МФЦ
12-11-2017 13:05  
Под Калининградом автомобиль упал в реку, водитель погиб
12-11-2017 11:56  
Худрук московского театра получил орден "За заслуги перед Калининградской областью"
12-11-2017 10:56  
Музей изобразительных искусств объявил конкурс на создание нового логотипа
12-11-2017 10:32  
В Ижевске жители частично разрушенного дома возвращаются в квартиры
12-11-2017 10:12  
Японская полиция подозревает кошку в убийстве пенсионерки
12-11-2017 10:07  
"Балтика" примет на своём поле "Спартак-2"
12-11-2017 09:11  
Жильцам частично разрушенного дома в Ижевске выдадут новые квартиры
12-11-2017 07:08  
"Балтика" разгромила "Спартак-2" в Калининграде
12-11-2017 04:46  
В Калининграде пройдёт XIII фестиваль стран кино Евросоюза
12-11-2017 02:34  
В Зеленоградском районе силовики задержали 12 чёрных копателей янтаря
12-11-2017 02:10  
В Балтийске в результате падения с крыши погибла 74-летняя женщина
12-11-2017 01:41  
» » "Балтика" разгромила "Спартак-2" в Калининграде

"Балтика" разгромила "Спартак-2" в Калининграде

Авто
161
0

Об этом сообщает корреспондент LiveKenig. В воскресенье, 12 ноября, калининградская 'Балтика' с разгромным счётом 6:0 обыграла команду 'Спартак-2'.

Слишком скудная скамейка запасных не позволила тренерскому штабу 'Спартака-2' произвести ни одной замены. Ещё до начала матча стало известно о кадровых проблемах московской команды.

На 7-й минуте с пенальти лучший бомбардир калининградцев Дмитрий Скопинцев открыл счёт. 'Балтика' была настроена на победу с самого начала матча. На 20-й минуте Владислав Крючков удвоил преимущество, а ещё через пять минут Сенин Себаи забил третий мяч в ворота спартаковцев.

Голы забили Скопинцев, Кобялко и Шевчук. Во второй половине хозяева поля не стали сбавлять обороты и ещё трижды поразили ворота гостей. В итоге, крупная победа со счётом 6:0.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: "Балтика" разгромила "Спартак-2" в Калининграде
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
"Балтика" разгромила "Спартак-2" в Калининграде