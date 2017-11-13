Российские водители стали реже игнорировать штрафы ГИБДД

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов. В России сократилось число водителей, имеющих задолженности по штрафам ГИБДД.

При этом число водителей, накапливающих долги, по сравнению с прошлым годом уменьшилось. В среднем в стране ежесуточно возбуждается около 100 тысяч исполнительных производств, связанных с неуплатой автомобилистами штрафов Госавтоинспекции, отметили в ведомстве.

до 93 тыс.',— уточнили в ФССП. 'Количество злостных должников более чем с 10 штрафами ГИБДД сократилось на 4 тыс. — с 97 тыс.

В столице был случай, когда приставы забрали Porsche Cayenne у женщины, накопившей 160 штрафов на 800 тысяч рублей. Так, зарегистрированный в Калининграде житель Москвы расплатился по 200 штрафам после того, как приставы разыскали его автомобиль и наложили арест.

И прецеденты уже есть: в Москве водитель, проигнорировавший 84 штрафа на 247 тысяч рублей и имевший пустые банковские счета, с которых нельзя было списать долг, был ограничен в праве на вождение автомобиля. В ФССП напомнили, что неплательщики штрафов ГИБДД могут лишиться водительских прав. Лишь после этого он оплатил весь долг.

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