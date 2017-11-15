FIFA: самые дешёвые билеты на ЧМ-2018 распроданы полностью

Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (FIFA). Билеты четвёртой категории, которая зарезервирована исключительно для резидентов РФ, полностью реализованы в ходе первой стадии продаж.

По итогам первого периода продаж, который завершился 12 октября, болельщики купили более 622 тысяч билетов разных категорий. Соответственно, эти билеты не будут доступны для приобретения в рамках следующего этапа продаж в порядке живой очереди, которая стартует 16 ноября. Для распределения билетов была проведена случайная жеребьёвка, которая прошла в присутствии нотариуса, сообщается на сайте FIFA. Всего поступило 3,4 млн заявок.

Билеты, доставшиеся иностранным покупателям, составляют 43% от общего числа. Большую часть заявок подали россияне. При этом сборные США, Китая, Израиля и Финляндии на ЧМ в России выступать не будут. В первую десятку вошли болельщики из США, Китая, Германии, Бразилии, Израиля, Англии, Финляндии, Мексики и Франции.

Российские чиновники планируют вести жёсткую борьбу со спекулянтами билетами на матчи мирового чемпионата. Как купить билет на ЧМ и что такое паспорт болельщика, читайте в материале LiveKenig. Для них предусмотрели миллионный штраф.

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