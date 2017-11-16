Определились все участники чемпионата мира по футболу 2018 года

Последней страной, завоевавшей право сыграть на ЧМ стала сборная Перу, она обыграла со счётом 2:0 Новую Зеландию. Определились все 32 участника чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдёт в России.

Также на чемпионат отобрались: Бразилия, Австралия, Иран, Япония, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия, Нигерия, Коста-Рика, Египет, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко и Тунис. От Европы в ЧМ-2018 примут участие следующие команды: Россия (хозяйка), Бельгия, Германия, Англия, Испания, Польша, Исландия, Сербия, Франция, Португалия, Швейцария, Швеция, Хорватия, Дания.

Итальянцы пропустят турнир впервые за 60 лет. На предстоящем мировом первенстве не сыграет четырёхкратный чемпион мира — сборная Италии, которая уступила в стыковых матчах команде Швеции. Российские болельщики так и не увидят на турнире игру легендарного вратаря Джанлуиджи Буффона. Италия — единственный чемпион мира, кто не приедет на нынешнее первенство.

Из сборных бывшего СССР реально на попадание в Россию могли расчитывать команды Украины и Узбекистана. Кроме него, на турнире не будет Арьена Роббена и великолепной сборной Голландии, Алексиса Санчеса и команды Чили, Гарета Бэйла из Уэльса, который ещё полтора года назад громил Россию на Евро-2016. Но первые растеряли очки на старте отборочной кампании, вторые - упустили путевку в последней в игре с командой Южной Кореи.

В Калининграде пройдут матчи группового этапа. Чемпионат мира пройдет в России летом 2018 года. Жеребьевка финальной стадии состоится 1 декабря.

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