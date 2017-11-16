Стартовал второй этап продаж: как купить билет на матч чемпионата мира по футболу в Калининграде (пошаговая инструкция, обновлённые цены)

Четыре игры пройдут в Калининграде. В четверг, 16 ноября, на сайте FIFA стартовал второй подэтап первого этапа продаж билетов на матчи чемпионата мира — 2018.

В ходе первого этапа болельщики отправили более двух миллионов заявок. Уже сейчас все болельщики могут оставить заявку на сайте Международной федерации футбола на определённый матч или на все игры одного стадиона или разных городов. В итоге самые дешёвые билеты — по 1280 рублей — быстро раскупили.

Какие команды конкретно сыграют в Калининграде — будет неизвестно вплоть до жеребьёвки, которая состоится 1 декабря. На стадионе на Острове состоятся четыре игры групповой стадии. Поэтому, как и в сентябре, болельщики будут покупать билеты вслепую. Продажа билетов второго подэтапа финиширует 28 ноября. Единственное отличие от первого подэтапа — теперь фанаты будут приобретать билеты не по жребию, а в порядке живой очереди.

У бокового флажка цена билетов составит 9900 рублей. Самый дорогой билет стоит 12 600 рублей — это места возле центральной части футбольного поля. Отметим, что при покупке нескольких билетов скидок не предоставляется. Непосредственно за воротами и на верхнем ярусе футбол в Калининграде можно посмотреть за 6300 рублей. Оплата производится в рублях безотносительно курса валют.

В специальной вкладке можно выбрать русский язык. Чтобы оставить заявку, необходимо зарегистрироваться на сайте FIFA, а затем пройти по ссылке.

Прежде всего следует подтвердить страну проживания и прочитать условия продажи. Затем начинается оформление именного билета.

Билет можно купить как на отдельно выбранную игру, так и пакетом на все калининградские матчи. Наконец, наступает стадия выбора билетов.

Важное пояснение: если болельщик хочет взять на стадион ребёнка, то для него тоже нужно приобрести билет, при этом льгот по возрасту при покупке нет. Примечательно, что цены на билеты для всех городов одинаковые (за исключением стадии play off, которая в Калининграде не проходит).

Если вы пока не решили, как будете платить, то можно выбрать функцию 'Банковский перевод'. Заключительный этап — ввод данных платёжной системы. После подтверждения заявки ей присваивается номер.

Заключительный этап продаж пройдёт 18 апреля — 15 июля. Если калининградские болельщики хотят сходить на игру конкретной команды, следует дождаться итогов жеребьёвки, после чего купить билет на втором этапе, который начнётся 5 декабря. По опыту прошедшего Кубка конфедерации, цены в это время уже не столь высоки, а на некоторые места — в несколько раз ниже первоначально заявленных. Тогда билеты можно будет купить, если они останутся в продаже.

Оформить его можно по ссылке. При этом всем владельцам билетов необходимо получить паспорт болельщика, без которого невозможно будет попасть на матчи.

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