Вторую партию билетов на матчи ЧМ-2018 в Калининграде раскупили в первый день продаж

На сайте FIFA недоступны для покупки любые категории — от самых дорогих до самых дешёвых. Вторую партию билетов на четыре калининградские игры ЧМ 2018 года раскупили в первый день продаж.

Впрочем, у болельщиков ещё будут шансы попасть на чемпионат. На сайте нет билетов и на матчи в других городах. Продажи будут вестись вплоть до самого турнира при условии, что останутся билеты. Билеты поступят в продажу с 5 декабря.

За это время было продано 622 тысячи 117 билетов. Первый этап продаж прошёл с 14 сентября по 12 октября. Согласно информации сайта FIFA, 51% заявок на билеты поступил от болельщиков из России. А общее количество заявок составило более трёх миллионов. Среди других стран лидируют Аргентина, Мексика, США, Бразилия, Колумбия, Китай, Австралия, Германия и Индия.

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