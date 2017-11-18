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"Балтика" обыграла курский "Авангард" в первенстве ФНЛ

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Об этом сообщает корреспондент LiveKenig. Калининградская 'Балтика' обыграла курский 'Авангард' в 24-м туре первенства футбольной национальной лиги.

Голом в первом тайме отметился Александр Касьян. Матч закончился со счетом 1:0.

Команда Игоря Черевченко поднялась на промежуточное четвёртое место в таблице ФНЛ. После победы 'Балтика' улучшила свое турнирное положение. Заключительный матч этого календарного года калининградцы проведут на выезде с лидером турнира — 'Енисеем'.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: "Балтика" обыграла курский "Авангард" в первенстве ФНЛ
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"Балтика" обыграла курский "Авангард" в первенстве ФНЛ