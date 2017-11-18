"Балтика" обыграла курский "Авангард" в первенстве ФНЛ

Об этом сообщает корреспондент LiveKenig. Калининградская 'Балтика' обыграла курский 'Авангард' в 24-м туре первенства футбольной национальной лиги.
Голом в первом тайме отметился Александр Касьян. Матч закончился со счетом 1:0.
Команда Игоря Черевченко поднялась на промежуточное четвёртое место в таблице ФНЛ. После победы 'Балтика' улучшила свое турнирное положение. Заключительный матч этого календарного года калининградцы проведут на выезде с лидером турнира — 'Енисеем'.Материал к публикации подготовил Adimas.