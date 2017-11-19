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Петербургский школьник запустил в соцсети флешмоб в поддержку олимпийской сборной России

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Так он хочет поддержать сборную России и отстранённых от Олимпиады лыжников. Петербургский школьник Роман Старков запустил в соцсети флешмоб с хэштегом #NoRussianNoGames.

'Я искренне переживаю за то, что случилось с Максимом Валегжаниным, Женей Беловым, Сашей Легковым, Лёшей Петуховым, Женей Шаповаловой и Юлей Ивановой', — написал он на своей страничке. Юный лыжник уверен, что без российской команды Олимпийских игр не получится. По словам Романа, он и его семья постоянно следят за выступлением наших лыжников.

Я верю, что мы сможем сделать так, чтобы нас услышали', — призывает школьник.  'Я прошу всех людей, всех поклонников спорта, всех спортсменов дать отпор несправедливости — не молчите!

Видео ему помогли записать друзья из Удмуртии, где она живёт. Старков также разместил на своей странице видеообращение Руфимы Вылегжаниной, матери отстранённого российского лыжника. Шесть лыжников сборной России пожизненно отстранили от Олимпийских игр и аннулировали результаты на Олимпиаде в Сочи. За сутки ролик просмотрели более 55 тысяч человек. Ранее СМИ сообщили, что сборная России может быть отстранена от участия в Олимпийских играх в 2018 году, которые пройдут в Южной Корее. 

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Петербургский школьник запустил в соцсети флешмоб в поддержку олимпийской сборной России
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Петербургский школьник запустил в соцсети флешмоб в поддержку олимпийской сборной России