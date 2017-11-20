В региональном правительстве оценили долг перед игроками "Балтики" в 15 миллионов рублей

Об этом в понедельник, 20 ноября, журналистам сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Задолженность перед футболистами 'Балтики' составляет порядка 15 миллионов рублей.

По заработной плате задержек нет. По его словам, задолженность перед игроками сложилась из премиальных выплат — за победы в играх.

Как и договаривались с коллективом, футболистами, до декабря все долги закроем, так и сделаем', — отметил Алиханов. 'Некритичная сумма.

При этом продолжаются поиски генерального спонсора команды. Губернатор добавил, что гасить задолженность будут не из бюджетных средств.

Из-за этого сложно будет укрепиться в период зимнего трансферного окна, а также удержать некоторых футболистов. После последнего матча с 'Авангардом' главный тренер 'Балтики' Игорь Черевченко заявил, что у команды серьёзные финансовые проблемы.

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