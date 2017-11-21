Бывший футболист "Балтики" во время матча в Калининграде сломал ребро и повредил лёгкое

Об этом сообщили LiveKenig в пресс-службе ФК 'Балтика'. Защитник 'Авангарда' Алексей Концедалов, игравший ранее за 'Балтику', проткнул лёгкое и сломал ребро в матче чемпионата ФНЛ в Калининграде.

Уже на первой минуте матча Концедалов столкнулся с вратарём своей команды Александром Саутиным, после чего упал на газон и в течение нескольких минут не мог самостоятельно подняться на ноги. Игра прошла в субботу, 18 ноября. После вмешательства медиков спортсмен самостоятельно вышел за боковую линию поля и даже вернулся в игру, но тут же попросил замену.

Как выяснилось, в столкновении с вратарём Концедалов сломал ребро, и кость проткнула лёгкое. Со стадиона футболиста увезла машина скорой помощи в больницу, где игроку сделали операцию.

Матч 'Балтика' — 'Авангард' завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Добавим, что ранее Концедалов выступал за 'Балтику', а также в клубе премьер-лиги 'Крылья Советов'. Единственный гол в первом тайме забил нападающий калининградской команды Александр Касьян.

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