Из-за пяти ДТП в Калининграде образовались пробки на нескольких улицах

Тому причиной стали пять ДТП, сообщают LiveKenig автомобилисты. В субботу к 16:00 в Калининграде образовались пробки на нескольких улицах.
Здесь из-за ДТП поток машин встал практически наглухо. Самая большая пробка на этот час наблюдается на улице Александра Невского.
В частности, по Советскому проспекту машины движутся со скоростью не более 5 км/час, сообщает сервис Яндекс. Из-за аварий на улице Киевской и проспекте Советском также затруднено движение. Пробки.Материал к публикации подготовил Adimas.