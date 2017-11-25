Из-за пяти ДТП в Калининграде образовались пробки на нескольких улицах

Тому причиной стали пять ДТП, сообщают LiveKenig автомобилисты. В субботу к 16:00 в Калининграде образовались пробки на нескольких улицах.

Здесь из-за ДТП поток машин встал практически наглухо. Самая большая пробка на этот час наблюдается на улице Александра Невского.

В частности, по Советскому проспекту машины движутся со скоростью не более 5 км/час, сообщает сервис Яндекс. Из-за аварий на улице Киевской и проспекте Советском также затруднено движение. Пробки.

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