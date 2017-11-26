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IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики от соревнований

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Об этом сообщает 'Интерфакс'. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Отстранение национальной федерации не позволит российским легкоатлетам выступить на международных соревнованиях под флагом своей страны. Такое решение было принято на заседании совета IAAF в штаб-квартире организации в Монако. Они допускаются к ним в нейтральном статусе.

После этого была сформирована рабочая группа, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено два года назад после допингового скандала. 16 ноября совет учредителей WADA отказал российской стороне в восстановлении прав. Одним из них является признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики от соревнований
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IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики от соревнований