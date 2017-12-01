На ул. Черняховского из-за ДТП с маршруткой блокировано движение трамваев

Черняховского из-за ДТП с участием микроавтобуса и легковушки образовались пробки. На ул. Об этом сообщает корреспондент LiveKenig.

Иванникова. Авария случилась на трамвайных путях в районе перекрёстка с ул. Баранова легковушку. Пассажирская маршрутка врезалась в поворачивающую в сторону ул.

Сейчас на месте ДТП два вагона. В результате происшествия блокировано движение трамваев. Кроме того, образовалась пробка от площади Победы в сторону площади Василевского.

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