«В Южной Корее практически ничего о Калининградской области не знают»
01-12-2017 01:30  
Компании «Иммо-эксперт» разрешили построить блок-секцию у Верхнего озера
01-12-2017 01:07  
В Калининграде разыскивают 13-летнего мальчика, пропавшего 26 ноября
30-11-2017 22:16  
Медведев объяснил нежелание комментировать фильм "Он вам не Димон"
30-11-2017 21:48  
FIS: шесть российских лыжников отстранены от соревнований
30-11-2017 20:57  
Компании учредителя «Гаммы Девелопмент» разрешили вырубить 39 деревьев для застройки участка у парка «Юность»
30-11-2017 20:21  
Минсельхоз: Сколько компенсаций получит калининградский бизнес, зависит от других регионов
30-11-2017 20:14  
Правительство: Калининграду не хватает до норматива половины снегоуборочных машин
30-11-2017 19:00  
На польской военной базе в 170 км от Калининграда охранник застрелил коллегу
30-11-2017 18:50  
В Дании приняли закон, который может помешать строительству "Северного потока — 2"
30-11-2017 18:42  
Правительство РФ рассмотрит программу восстановления мелиоративной сети Калининградской области
30-11-2017 18:15  
Александр Троян стал врио главы администрации Полесска
30-11-2017 18:03  
В ДТП под Черняховском погибла пенсионерка, севшая в машину за несколько минут до аварии
30-11-2017 17:54  
На ул. Черняховского из-за ДТП с маршруткой блокировано движение трамваев
30-11-2017 17:28  
Как Моше Кантору удалось создать интернет для пациентов с психоневрологическими заболеваниями
30-11-2017 16:25  
» » FIS: шесть российских лыжников отстранены от соревнований

FIS: шесть российских лыжников отстранены от соревнований

Авто
60
0

Об этом пишет 'Коммерсант'. Международная федерация лыжного спорта (FIS)сообщила об отстранении шестерых российских лыжников от соревнований.

Список опубликован на официальном сайте федерации. По решению FIS, от соревнований временно отстранены  Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

Решением дисциплинарной комиссии МОК всех спортсменов пожизненно отстранили от участия в олимпийских играх, напоминает 'Коммерсант'. В ноябре шестерых российских лыжников признали виновными в нарушении антидопинговых правил.

С учётом всех потерь, у российской команды осталось девять золотых медалей. На минувшей неделе комиссия Дениса Освальда, расследующая российское «допинговое дело», оставила бобслеиста Александра Зубкова сразу без двух золотых медалей, завоёванных на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. В результате сборная опустилась с первого места на третье в общекомандном зачёте.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: FIS: шесть российских лыжников отстранены от соревнований
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
FIS: шесть российских лыжников отстранены от соревнований