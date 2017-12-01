FIS: шесть российских лыжников отстранены от соревнований

Об этом пишет 'Коммерсант'. Международная федерация лыжного спорта (FIS)сообщила об отстранении шестерых российских лыжников от соревнований.

Список опубликован на официальном сайте федерации. По решению FIS, от соревнований временно отстранены Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

Решением дисциплинарной комиссии МОК всех спортсменов пожизненно отстранили от участия в олимпийских играх, напоминает 'Коммерсант'. В ноябре шестерых российских лыжников признали виновными в нарушении антидопинговых правил.

С учётом всех потерь, у российской команды осталось девять золотых медалей. На минувшей неделе комиссия Дениса Освальда, расследующая российское «допинговое дело», оставила бобслеиста Александра Зубкова сразу без двух золотых медалей, завоёванных на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. В результате сборная опустилась с первого места на третье в общекомандном зачёте.

Материал к публикации подготовил