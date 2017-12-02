В Калининграде из-за пяти ДПТ на нескольких улицах образовались пробки

Об этом LiveKenig сообщают автомобилисты. В Калининграде в конце рабочего дня в пятницу сразу пять ДТП застопорили движение на нескольких улицах.

В частности, из-за ДТП на Гурьевском кольце застопорилось движение по Калининградскому шоссе. Так, сразу три аварии на Большой окружной улице спровоцировали большую пробку. Здесь скорость движения автотранспорта не превышает 7 км/час.

Из-за этого же происшествия затруднён выезд с с перекрёстка на улицу Дмитрия Донского. ДТП на перекрёстке с круговым движением в районе улиц Румянцева и Сержанта Колоскова также практически закупорило проезд по этим улицам.

На обеих улицах образовались пробки, машины движутся со скоростью не выше 3 км/час. Авария на Вагоностроительной улице отразилась на скорости движения в том числе и на Правой набережной.

Сведений о пострадавших в ДТП пока не поступало. Ситуация осложняется большим количеством автомобилей на дорогах в час пик в конце рабочего дня.

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