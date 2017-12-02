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Футболисты "Реала", "Барселоны", "Челси", "Ювентуса": кто из звезд сыграет в Калининграде на ЧМ-2018

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LiveKenig проанализировал  составы  команд будущих участников первенства планеты. В июне 2018 года в Калининграде состоятся восемь матчей группового раунда чемпионата мира по футболу.

Хорваты выступают за ведущие европейские клубы, и более того, являются лидерами. Сборная Хорватии одна из самых звёздных команд чемпионата. Кроме того, за итальянский 'Интер' играет Иван Перишич, а за 'Ювентус' — Марио Манджукич. Например, Лука Модрич один из лучших в мадридском 'Реале', а Иван Ракитич — в 'Барселоне'.

Марио Пашалич выступает 'Спартак'. В российской лиге есть игрок сборной Хорватии.

Звёздами можно назвать Виктора Мозеса (Челси) и Алекса Ивоби (Арсенал). У нигерийцев состав по именам выглядит скуднее.

Капитаном у сербов будет наверняка хорошо знакомый российским болельщикам Бранислав Иванович. У сербов в составе такие игроки, как Александр Коларов из итальянской 'Ромы' и Матия Настасич из 'Шальке 04'. Сейчас он играет в 'Зените'.

Выделим Стефана Лихштайнера из 'Ювентуса' и Гранита Джаку из лондонского 'Арсенала'. Швейцарцы также имеют именитых футболистов, хотя в отборочном турнире они сыграли не столь уверенно, нежели их оппоненты по калининградскому матчу.

Выделять здесь кого-то конкретно бессмысленно. Сборная Испании почти вся состоит из звёзд. Несколько футболистов уже имеют за плечами титулы чемпионов мира и Европы, а также победы на клубном уровне.

Он играет полузащитником в 'Ювентусе'. У Марокко отмечает Мехди Бенатиа.

С турнирной точки зрения обе команды могут решить свои турнирные задачи и не выкладываться на все 100%. Эта встреча станет последней в Калининграде. У англичан блистают Гари Кэхил 'Челси', Эшли Янг 'Манчестер Юнайтед' и другие. Тем не менее, на игру этих команд, безусловно, стоит посмотреть. Тренер команды Гарет Саутгейт формирует сборную из игроков Апеннинского полуострова.

Это Тибо Куртуа  — 'Челси', Маруан Феллайни, Ромелу Лукаку — оба из 'Манчестер Юнайтед', Кевин де Брейне — 'Манчестер Сити'. У бельгийцев лучшие футболисты играют как раз в Англии.

Впрочем, это было известно еще до начала жеребьёвки. Сборная России по футболу не будет играть на калининградском стадионе в рамках ЧМ. В соперниках у команды Станислава Черчесова Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. 

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Футболисты "Реала" "Барселоны" "Челси" "Ювентуса": кто из звезд сыграет в Калининграде на ЧМ-2018
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Футболисты "Реала", "Барселоны", "Челси", "Ювентуса": кто из звезд сыграет в Калининграде на ЧМ-2018