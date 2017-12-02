Виталий Мутко поставил ФК "Балтика" в пример российским футбольным клубам в регионах

Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. Виталий Мутко призвал региональные футбольные клубы городов-участников ЧМ-2018 следовать примеру калининградской 'Балтики'.

Так должно быть и в Волгограде, и в Нижнем, и в Саранске, и в Сочи', – сообщил глава РФС. 'Например, в Калининграде 'Балтика' уже идет в числе лидеров первой лиги. Также

Была проделана большая работа по избавлению от балласта, тянувшего клуб назад. 'Когда в феврале мы приходили в клуб, перед нами стояли две задачи: реформировать ФК и параллельно добиться положительного спортивного результата – сохранить 'Балтике' прописку в Футбольной национальной лиге. При этом стараемся всегда перенимать передовой опыт, как российских, так и зарубежных клубов', - сообщил Лепсая. Мы выполнили задачи прошлого сезона, а теперь ставим амбициозные цели в текущем футбольном первенстве.

На домашней игре с «Енисеем» была собрана максимальная для ФНЛ зрительская аудитория - 8 600 болельшиков. В летне-осенней части сезона-2017/2018 'Балтика' одержала самую крупную победу в текущем первенстве среди всех клубов, обыграв всухую 'Спартак-2' со счётом 6:0.

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