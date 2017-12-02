Профессиональный ремонт автомобильных дисков в СПб

Компания HOFMANN-Сервис является современным многопрофильным шиномонтажным центром, который предоставляет качественные услуги и предлагает европейский сервис. Компания располагает сетью из четырех представительств, расположенных в разных районах Санкт-Петербурга. Здесь на высоком профессиональном уровне выполняют ремонт и покраску автомобильных дисков, и шиномонтажные работы. Компания наладила сотрудничество с ведущими брендами, которые производят шины и диски. Это дает возможность клиентам HOFMANN Сервис по лучшей цене заказать любые колеса для автомобиля. Предприятиям с собственным автопарком шиномонтажный сервис может предложить выгодные условия постоянного сотрудничества.

В компании собрано передовое оборудование для качественной правки колесных дисков. В этом направлении компания работает со штампованными и литыми дисками с диаметром от 13 до 24 дюймов - http://www.remdisk.ru/pravka-diskov.html. Правка дисков позволяет сбалансировать и исправить геометрию диска. Стоит отметить, что правка на станке с гидравлическим цилиндром и цифровой измерительной системой является практически единственным безопасным способом ремонта литых дисков. Такие колеса нельзя подвергать нагреванию, сварке или активному механическому воздействию.

Сегодня с помощью порошковой покраски можно сделать колеса автомобиля красивыми, а также защитить их от коррозии и микроповреждений. Эта технология позволяет получить равномерное полимерное покрытие на поверхностях литых, кованых и штампованных дисков. В специальной камере порошок наносится на диски и запекается в определенных термических условиях. В результате создается надежное покрытие, которое не выгорает и хорошо справляется с механическим воздействием. Стоит отметить, что в покраску принимаются автомобильные диски, которые не имеют существенных повреждений.

Автомобили премиального класса комплектуются достаточно дорогими и красивыми дисками. Такие колеса тоже изнашиваются и постепенно теряют эстетические качества. В компании HOFMANN-Сервис освоили технологию алмазной проточки и полировки дисков. Она позволяет полностью восстановить внешний вид колесных дисков премиального уровня. Сам процесс полировки и проточки воздействует только на поверхностный слой, что сохраняется целостность и оригинальных дизайн дисков.

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