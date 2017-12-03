СМИ: сборную РФ допустят на Олимпиаду-2018 в нейтральном статусе

Об этом сообщает 'Советский спорт' со ссылкой на источник в международных спортивных структурах. Российских спортсменов допустят до зимних Олимпийских игр 2018 года только в нейтральном статусе, без права демонстрировать свою национальную принадлежность.

Предполагается, что в командных видах спорта спортсмены будут выступать в белой форме. Нейтральный статус предусматривает, что сборная сможет выступать без флага, гимна и без обозначений 'Россия' на форме и на атрибутике.

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