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» » В Калининграде из-за шести ДТП затруднён проезд по нескольким улицам

В Калининграде из-за шести ДТП затруднён проезд по нескольким улицам

Авто
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Об этом LiveKenig сообщают автомобилисты. В областном центре из-за шести аварий на нескольких улицах образовались пробки к вечеру в понедельник.

Скорость движения здесь не превышает 11 км/час. Так, на Большой окружной улице автомобильный поток практически застопорился из-за ДТП.

Из-за ДТП практически нет проезда по улице Театральной от Ленинского проспекта до Мира. Большая пробка образовалась из-за аварии на улице Свободной от перекрёстка с улицей Дмитрия Донского до выезда на проспект Мира.

Из-за этого ДТП, помимо всего, образовались пробки при выезде с Черняховского и Литовского вала. На улице Александра Невского также затруднён проезд из-за аварии, случившейся  в районе перекрёстка с круговым движением.

Ситуация осложняется тем, что в конце рабочего дня в час пик на улице особенно много автомобилей. Ещё одно происшествие собрало пробку на Ленинском проспекте.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: В Калининграде из-за шести ДТП затруднён проезд по нескольким улицам
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В Калининграде из-за шести ДТП затруднён проезд по нескольким улицам