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Аналитики назвали самые продаваемые люксовые автомобили в России за октябрь 2017 года

Авто
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Результаты исследования опубликованы на сайте аналитического агентства 'Автостат'.  Специалисты составили рейтинг самых популярных в России люксовых автомобилей в октябре 2017 года.

Больше всего среди них моделей Mercedes-Benz Maybach S-Class — это около 60% всех продаж. В октябре 2017 года в России было продано 107 машин класса люкс. На втором месте — Maserati (его приобрёл 21 покупатель), на третьем — Bentley — за октябрь в России их продано 12 штук.

Чаще всего такие автомобили покупают жители Москвы и Подмосковья. Отмечается, что за десять месяцев 2017 года объём продаж машин класса люкс вырос на 13%.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Аналитики назвали самые продаваемые люксовые автомобили в России за октябрь 2017 года
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Аналитики назвали самые продаваемые люксовые автомобили в России за октябрь 2017 года