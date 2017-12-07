На парковке возле Дома Советов начали обустраивать фан-зону к ЧМ-2018

Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе регионального правительства. Автомобильную парковку возле Дома Советов перекрыли для обустройства фан-зоны к предстоящему чемпионату мира по футболу.

Кроме того, по периметру территории болельщиков устанавливают ограждение. В данный момент на территории Фестиваля болельщиков FIFA-2018 у Дома Советов благоустраивают территорию — ремонтируют брусчатое покрытие, чистят ливневые стоки.

Кроме того, вся поверхность территории будет выровнена. Как сообщили LiveKenig в 'Дирекции Калининград-2018', брусчатка на участке сохранится в полном объёме и будет дополнена современной плиткой.

Ожидается, что одновременно территория сможет вместить до 25 тысяч желающих. Отметим, в специальной фан-зоне на большом экране будут транслировать в прямом эфире матчи чемпионат мира по футболу. Помимо самого матча, организаторы обещают продажу сувениров, будут работать точки питания. Вход будет бесплатным. После того как пройдёт мундиаль, территория будет возвращена в пользование городской администрации, а градостроительные планы определят дальнейшее развитие этой площадки.

Калининградских болельщиков порадуют такие команды, как Англия и Испания. По итогам прошедшей 1 декабря жеребьёвки стало известно, что в Калининграде сыграют шесть европейских и две африканские сборные. Продажи билетов уже стартовали на сайте FIFA.

Материал к публикации подготовил