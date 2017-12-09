Федерация бобслея России предложила спортсменам поехать на Олимпиаду-2018

Об этом сообщает 'Коммерсантъ'. Федерация бобслея России (ФБР)порекомендовала бобслеистам и скелетонистам принять участие в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

— Теперь наступает очередь принимать решение непосредственно спортсменам, которые в течение этапа Кубка мира проведут свои собрания. 'Конечно, очень обидно выступать без своего флага и гимна, но в данной ситуации есть только один способ доказать силу отечественного спорта,— цитирует Зубкова ТАСС. Отдельно в бобслее и отдельно в скелетоне'.

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