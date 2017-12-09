В Калининграде в футбольном матче-марафоне сыграют 600 человек

Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства. В Калининграде в футбольном матче-марафоне, который продлится 24 часа, на поле поочерёдно выйдут 600 игроков.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню футбола, уточнили в правительстве. Уникальный для Калининградской области матч стартовал в субботу и финиширует утром 10 декабря.

Среди участников —мужчины и женщины разного возраста. В игре примут участие 600 человек. Игру судят поочерёдно 36 арбитров. Сформированы две команды — 'Балтика' и 'Калининград-2018'. Победителя будут определять по количеству забитых на протяжение матча мячей.

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