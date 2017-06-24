Сборная РФ по кёрлингу с калининградками в составе отправится на турнир в Канаду

Об этом на своей странице в Facebook сообщила капитан команды Виктория Моисеева. Сборная России по кёрлингу, в составе которой калининградские спортсменки, отправится на канадский турнир Everest Curling Challenge.

Кёрлингистки заявляют, что участие в турнире было их мечтой, и называют его первым серьёзным стартом сезона. В опубликованном видео спортсменки благодарят болельщиков за поддержку голосованием, которое шло три недели.

Кроме неё, в голосовании участвовали ещё две команды. В июне сборная РФ по кёрлингу попросила поддержки голосованием, чтобы попасть на Everest Curling Challenge в Канаде. Турнир пройдёт с 25 по 27 августа.

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