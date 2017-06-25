Сборная России покинула Кубок конфедераций, проиграв Мексике

Об этом сообщает ТАСС. Сборная России по футболу проиграла команде Мексики в последнем туре группового этапа Кубка конфедераций и покинула турнир.

В ходе второго тайма с поля удалили Юрия Жиркова. Российская команда уступила соперникам со счётом 1:2. На четвёртом месте осталась команда Новой Зеландии. В своей группе сборная России оказалась третьей после Португалии и Мексики. Тренер победившей в игре мексиканской команды Хуан Карлос Осорио отметил хорошую игру сборной России.

Плюс их нападающие играли очень агрессивно против нашей обороны', – заявил он. 'Мы провели очень сложный матч, во-первых, потому что наши соперники – настоящие бойцы, у них была задача обязательно выиграть, терять им было нечего.

Единственный за игру гол забил Криштиану Роналду. Сборная России потерпела поражение и от Португалии. Сразу по окончании матчей турнира в том же центре начнут выдавать паспорта болельщикам к ЧМ-2018. Ранее в Калининграде начали выдавать паспорта болельщиков на Кубок конфедераций FIFA 2017 года.

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