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Особенности и плюсы перевозки наливных грузов автотранспортом

Авто
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Транспортировка наливных грузов автомобильным транспортом в цистернах является существенной частью рынка грузоперевозок. С ее помощью перевозятся жидкие пищевые продукты, топливно-смазочные материалы, продукцию химических производств и многое другое. На этом рынке можно выделить компании, ориентированные на внутренний рынок, а также автотранспортные предприятия, которые осуществляют международные грузоперевозки, например, "Петровтранс". Перевозка жидких грузов в автоцистерне считается достаточно сложным процессом. Для этого цистерна должна пройти очистку и подготовку, а к управлению тягачом допускаются водители, прошедшие специальные курсы. Автоцистерна - это не просто бочка на колесах, ведь она снабжается насосами для перекачки, отметками тарирования, а также может иметь несколько независимых отсеков для одновременной перевозки различных жидкостей.

Особенности и плюсы перевозки наливных грузов автотранспортом

Считается, что железнодорожные перевозки жидких грузов являются наиболее выгодным видом транспортировки. Но сравнение автомобильных и ЖД перевозок показывает, что все не так однозначно. Прежде всего, нужно помнить, что только крупные производственные предприятия имеют собственную ЖД-ветку. Более того, некоторые населенные пункты могут быть лишены железнодорожной инфраструктуры. В таком случае намного выгоднее будет использовать грузоперевозки автоцистернами. Железная дорога работает только с крупными партиями, так одна ЖД-цистерна имеет объем от 61 000 литров, при этом без возможности разделения жидкостей. Кроме того, в последнее время наблюдается постепенное увеличение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. А еще нужно помнить, что часто случаются ситуации, когда ЖД-перевозчик просто не может предоставить вагон. Следовательно, перевозка наливных грузов автоцистернами не только целесообразна, но и имеет ряд уникальных преимуществ.

Автотранспортные компании обычно содержат обширный парк автоцистерн различного предназначения. Например, для перевозки молочных продуктов используются емкости из качественной нержавеющей стали, снабженные системой поддержания оптимального температурного режима. Для перевозки опасных химических реактивов применяются специальные автоцистерны с клапанами для стравливания избыточного давления и другими системами обеспечения дополнительной безопасности.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: "Петровтранс" сравнение автомобильных и ЖД перевозок
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Особенности и плюсы перевозки наливных грузов автотранспортом