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Ринат Дасаев, обновлённая "Балтика" и Кубок конфедераций на большом экране: программа футбольной недели в Калининграде

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Откроется мероприятие просмотром первого полуфинального матча Кубка конфедераций, в котором сыграют Португалия и Чили. В среду, 28 июня, в Калининграде стартует футбольная неделя, посвящённая проходящему в эти дни Кубку конфедераций по футболу, а также предстоящему чемпионату мира в 2018 году. Комментировать встречу будет Владислав Батурин.

Ринат Дасаев, обновлённая "Балтика" и Кубок конфедераций на большом экране: программа футбольной недели в Калининграде

Кроме того, на стадионе покажут альманах фестиваля короткометражного кино 'Короче'. На 'Балтике' будут работать спортивные площадки и аттракционы, один из дней будет посвящён ФК 'Балтика', а ещё болельщики смогут увидеть легенды советского футбола — вратаря Рината Дасаева и полузащитника Юрия Гаврилова.

18:00 — официальное открытие фестиваля 'Калининградская футбольная неделя'. 14:00 — открытие фудкорта. Комментирует Владислав Батурин. 20:00 — просмотр первого полуфинального матча КК.

Начало работы площадок и аттракционов: фудкорта, детской зоны, кикера и пр. 12:00 — открытие второго дня фестиваля. 14:00 — начало секции детских мастер-классов. 12:00 — показ видео на экране. 20:00 — просмотр второго полуфинального матча КК. 19:00 — музыкально-развлекательная программа на главной сцене фестиваля. Комментирует Владислав Батурин.

Начало работы площадок и аттракционов, старт круглосуточного футбольного матча. 12:00 — открытие третьего дня фестиваля. Ведущий — Виталий Макаров. 18:00 — начало программы 'История любимого клуба': показ видеохроники с комментариями бывших игроков 'Балтики'. 20:00 — презентация команды 'Балтика' сезона 2017/2018. 19:00 — чествование легенд ФК 'Балтика', фотосессия с трофеем за победу в чемпионате России среди команд первого дивизиона в 1995 году.

Начало работы площадок и аттракционов. 10:00 — открытие четвёртого дня фестиваля. 14:00 — чествование ветеранов сборной СССР-СНГ-России Рината Дасаева и Юрия Гаврилова. 13:00 — программа 'Футбольная слава', посвящённая выступлениям сборной СССР-СНГ-России. 18:00 — финал открытого чемпионата Калининграда по кикеру. 15:00 — показ лучших футбольных мультфильмов СССР. 20:00 — показ альманаха фестиваля короткометражного кино 'Короче'. 18:30 — музыкально-развлекательная программа на главной сцене фестиваля.

Начало работы площадок и аттракционов. 10:00 — открытие пятого дня фестиваля. 14:00 — просмотр матча за третье место. 13:00 — музыкально-развлекательная программа на главной сцене фестиваля. 17:30 — показательные выступления по футбольному фристайлу. 17:00 — финал чемпионата Калининграда по чеканке мяча. 20:00 — просмотр финала Кубка конфедераций. 19:00 — музыкально-развлекательная программа на главной сцене фестиваля.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Ринат Дасаев обновлённая "Балтика" и Кубок конфедераций на большом экране: программа футбольной недели в Калининграде
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Ринат Дасаев, обновлённая "Балтика" и Кубок конфедераций на большом экране: программа футбольной недели в Калининграде