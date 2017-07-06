В региональном правительстве пообещали назвать генерального спонсора "Балтики" в августе

Об этом во время встречи с болельщиками сообщил председатель совета директоров АО 'ФК 'Балтика', врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков в среду, 5 июня. Нового генерального спонсора футбольного клуба 'Балтика' объявят в августе.

Ранее сообщалось, что компанию, которая поддержит футболистов, назовут в апреле, но этого не случилось до сих пор. Региональные власти ведут поиски генерального спонсора с начала года.

Стартовую игру 'Балтика' проведёт в Тюмени. 8 июля стартует очередной сезон в ФНЛ.

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