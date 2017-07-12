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Мастер-классы и встречи с болельщиками: города Калининградской области посетят прославленные спортсмены

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Об этом LiveKenig сообщили в региональном Агентстве по спорту. В июле и августе Калининградскую область посетят несколько делегаций с прославленными российскими спортсменами.

Мастер-классы и встречи с болельщиками: города Калининградской области посетят прославленные спортсмены

Лучший вратарь юниорского чемпионата мира является воспитанником калининградской спортшколы, а сейчас он выступает в США. 12 июля в Калининграде проводится мастер-класс с участием хоккеиста юношеской сборной России Максима Жукова. Максим Жуков на льду родной арены делится своим мастерством с начинающими хоккеистами.

Уже известно, что в Калининград приедут победители и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и России. Олимпийцы отправятся в тур по региону, побывают в разных городах и до 4 августа покажут мастер-классы, проведут встречи с болельщиками.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Мастер-классы и встречи с болельщиками: города Калининградской области посетят прославленные спортсмены
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Мастер-классы и встречи с болельщиками: города Калининградской области посетят прославленные спортсмены