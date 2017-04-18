К вашему вниманию предоставляется еще одна новинка автомобильной промышленности. И сейчас уже всем знакомый суперкар AUDI R8 V10 PLUS получил дополнительное усовершенствование и соответствующее улучшение от тюнеров компании Sportsline. Благодаря нововведениям представленный автомобиль получил не только более яркий и выделяющийся дизайнерский вариант, но при этом еще и увеличил свою техническую производительность.

Наверное, первое на что стоит обратить внимание, сразу же приведет в небольшое восхищение. Это новый, усовершенствованный пакет ABT, который полностью изменил все строение и внешний вид данного суперкара. С помощью него, у авто изменились бампера, как передние, так и задние, появились некоторые элементы дизайна с углеродным волокном, а также произвелось и усовершенствование в объемах колеса, теперь потребитель может самостоятельно выбрать между 19-и и 20-и дюймовыми вариантами. Салон, также, не стал исключением и полностью преобразился после усовершенствования представленной модели. Здесь стала преобладать кожаная обивка и алькантара, а также вовнутрь введен и карбон, который в свою очередь подчеркивает престиж суперкара внутри.

Ну а касаемо двигателя, то здесь стоит отметить тот момент, что 5,2-литровый атмосферный установленный V10 получил еще одну незначительную, но ощущаемую добавку к мощности в размере 20 л.с. За счет этого, он беспроблемно хвастается своими 630 лошадиными силами. Еще одно маленькое изменение прошло, также, и в выхлопной системе представленного автомобиля. Новая система воспроизведенная из нержавеющей стали сделала звучание автомобиля еще более агрессивнее.

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