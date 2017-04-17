Новинка AUDI A1

Всем привычная AUDI A1, которая уже долгое время катается по всему миру, уже достаточно серьезно вышла из моды. Но немецкое производство автомобилей не остановилось, и сейчас они готовят новую полностью усовершенствованную модель представленного авто. Выпуск запланирован только на следующий год, но уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что машина значительно увеличит свои характеристики и станет более комфортнее и уютнее.

Новый компактный хэтчбек AUDI A1 будет разработан на платформе MQB A0. Представленная модель второго поколения представленного авто будет значительно отличатся даже по своим размерам, она станет как длиннее, так и шире, его нынешнего предшественника. За счет этого будет увеличен как салон автомобиля, так и его багажник. Благодаря этому, пассажиры на заднем сидении будут чувствовать себя намного комфортнее, а в багажник можно будет положить гораздо больше вещей. Непосредственный кузов авто получит неординарную гибридную конструкцию, которая впервые использовалась немцами в флагманском A8. Но вот дизайн экстерьера, будет значительно смахивать на последнюю версию AUDI A3.

Вероятнее всего, что представленный в следующем году автомобиль получит не только кузовное и салонное расширение, но и даже самая базовая модель будет включать в себя 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель, который будет и соответствующую большую мощность. Производители AUDI A1 поговаривают о том, что машина будет иметь более 100 л.с., по сравнению с нынешними 94 лошадиными силами. Кроме базового наполнения, представятся, также, и модели с 1,4-литровым бензиновым двигателем и 1,6-литровым дизельным агрегатом. В добавок ко всему этому немцы хотят предложить миру еще одну гибридную модель, которая будет высокопроизводительной S1 с наличием 250-сильного двигателя и полно-приводной системой.

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