AUDI RS5 COUPE получил свой пакет обновлений от FOLSTA

Специалисты компании FOLSTA совершенно недавно поработали над топовой моделью AUDI A5 COUPE. Они сделали автомобиль гораздо приятнее и значительно интереснее. И вот подошло время и к новому обновлению.

Все та же компания FOLSTA решила провести изменения и для следующей интереснейшей модели AUDI RS5 COUPE. На представленный автомобиль был установлен отдельно разработанный пакет производительности от PP_PERFOMANCE, который значительно улучшил характеристики данного авто. Представленное улучшение позволило увеличить мощность двигателя на целую 31 л.с., за счет чего и без того мощный двигатель V8, установленный под капотом данного автомобиля может вырабатывать уже 481 лошадиную силу, а его крутящий момент 628 Нм (463 фунт-фута).

Помимо всего вышесказанного, нельзя упустить из внимания и то, что компания FOLSTA использовала специальную красную, хромовую, виниловую пленку для кузова. Кроме этого, была произведена тонировка фар и фонарей. Было еще много мелких деталей усовершенствования, но они произвели лишь косметические изменения представленного авто.

В виде маленького заключения можно, также, отметить и то, что следующее поколение AUDI RS5 COUPE будет представлено уже в следующем году. А сами производители обещают, что под капотом, вместо V8 потребители обнаружат совершенно новый 3,0-литровый двигатель V6, выработка которого, будет достигать до 500 лошадиных сил.

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