Новая версия HYUNDAI SONATA

И вот дождались, долгожданная новая версия автомобиля HYUNDAI SONATA уже вышла в Южной Корее. Каждая новая модель, просто не устает удивлять своих поклонников, но если ранее было несколько версий практически подряд через 2-3 года, то сейчас прошло уже 6 лет, и многие потребители считают, что состоится настоящий фурор.

За долгий 6-тилетний период производители подготовили достаточно большое количество обновлений и многофункциональных усовершенствований, за счет чего авто будет привлекать еще больше внимания на дороге, и постоянно радовать глаз владельцу. Кузов не потребовал серьёзных изменений, но вот салон, полностью очарует. Внутри новой версии HYUNDAI SONATA каждый владелец обнаружит для себя новый руль, сделанный по специальной технологии, был дополнительно установлен блок климат контроля, а ко всему этому в придачу теперь в авто входит и еще одна дополнительная функция: информационно-развлекательная система. Все это поможет поддерживать отличное настроение в течении дня и главное наслаждаться, каждой новой поездкой.

Производители, также, расширили и без того, отличную систему безопасности HYUNDAI SONATA. А вот выбор двигателей и цены, обновленной версии для России до сих пор не раскрыты. Можно отметить только то, что в Южной Корее были представлены следующие версии двигателей: 1,6- и 2,0- литровые турбомоторы 2,0- и 2,4-литровые атмосферные двигателя и 1,7-литровый дизельный двигатель. Следим за всеми новостями новой HYUNDAI SONATA ведь ее появление на российских рынках должно произойти уже нынешней осенью.

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