Достопримечательности столицы

Москва – сердце России. Считается самым большим городом, по крайней мере, в России. По официальным данным население Москвы составляет более 20 млн. человек.









В этом городе действует наземное (автобусы, электропоезда, такси) и подземное транспортное движение (метро).Здесь можно с комфортном отдохнуть подробнее тут.

Московский метрополитен считается одним из самых больших в мире. Насчитывается 182 станции общей протяженностью приблизительно в 300 км. На метро достаточно легко доехать из одной точки в другую.

Основные достопримечательности Москвы:

Красная площадь.

Москва-сити.

Воробьевы горы.

ВДНХ.

Старый Арбат.

Безусловно, любой турист, планирующий поездку в Москву, обязан посетить Красную площадь. Это самая главная достопримечательность столицы. Кремлевские ворота, Кремль, площадь, Спасская башня - всё это исторические здания, с которых начиналась Москва. И это достояние Москвы. Без них Москва – не Москва.

Москва-сити – одна из новых достопримечательностей столицы, деловой район на Пресненской набережной. Только один вид завораживает. И действительно, их необычная архитектура привлекает все больше туристов каждый год. На их фоне получаются отличные снимки. Москва-сити видно с смотровой площадки Воробьевых гор.

Воробьевы горы – нагорная местность в Москве. Уникальное место, которое из нагорной местности и лесов переходит в небольшой зоопарк, а потом и парк им. Горького. Если следовать указателям, то можно выйти на смотровую площадку, откуда видно не только деловой центр, но и Третьяковскую галерею.

ВДНХ - выставка достижений народного хозяйства. Этот район превратился в очень красивое место, которое состоит из парка, катка (в зимний период), ряда фонтанов (в летнее время), музея, экскурсий и пр. Еще в советское время здесь организовывались выставки, отсюда и название. Позже ВДНХ стало не просто архитектурным сооружением, а районом. Даже одна из станций Московского метрополитена носит имя ВДНХ.

Старый Арбат – улица с тесно расположенными сувенирными лавками и торговыми домами. Именно здесь можно купить по сниженным ценам в Москве сувениры, магнитики, флаги, маленькие статуэтки правителей России и пр. На этой улице можно встретить памятники, людей, переодетых в революционеров, писателей, которые обязательно предложат сфотографироваться с ними.

Москва – это огромный бизнес-центр и уникальный город, в котором очень много достопримечательностей.

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