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Что такое хастл

Культура
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Хастл в переводе с английского — толкотня, сутолока. Это танец североамериканского происхождения, появившейся в период расцвета музыки (и стиля) диско, он основан на ведении партнера и импровизации, как и большинство социальных танцев, чем, естественно и интересен многим.

Что такое хастл

Есть несколько теорий о происхождении хастла, но все они относятся к 1970-1980-м г. прошлого века.Если вы или ваш ребенок хочет ходить на танцы, то это идеальная студия для обучения ГаллаДэнс

По первой теории этот танец придумали выходцы из Латинской Америки, проживающие во Флориде, которым нужно было как-то адаптировать свои познания в области сальсы и мамбо под новые дискотечные ритмы.

По второй версии танец родился в Нью-Йорке. В те времена, новые веяния музыки диско рождали новые па каждую неделю, а потом они забывались. В процессе этого родился танец, который сейчас можно назвать хастл.

Не буду вдаваться в тонкие подробности развития системы счета в этом танце, скажу лишь, что принято считать, что счет на 4 (1-2-3-4) был распространен в США, а также в России. В Европе же распространен счет на «3 (синкопированный счет) 1-2-&3 и в настоящее время подобный стиль причисляют уже к танцу с другим названием — дискофокс, поэтому здесь мы его рассматривать не будем.

В России на 4 счета танцуют до Д-класса включительно в конкурсном хастле. В С-классе разрешен счет на «3.

В рамках дискотечного танцевания, то, на сколько счетов танцевать, определяется степенью усталости партнеров, стилем, ритмом, настроением музыки и танцевальными навыками самих партнеров.

Как уже стало понятно из текста выше — по хастлу и дискофоксу проводятся спортивные турниры. Сейчас в России распространено 2 основных организации, в рамках которых подобные турниры имеют место быть: АСХ и ОРТО. Существует система классов, подобная системе в спортивных бальных танцах. Самый низший класс — Е. Самый высокий — А. Есть несколько номинаций в рамках самих турниров:

Хастл — основная номинация, в которой партнеры выступают в своих постоянных парах, танцуют связки или блоки;

ДнД (Jack-and-Jill, JnJ) — номинация, в которой путем жеребьевки партнеры меняются после каждого тура и должны показать не только умение взаимодействовать с незнакомым партнером, но и подхватывать изменения музыки на лету и обыгрывать ее;

Ледис-хастл — название говорит само за себя: танцуют две девушки;

Стриктли — номинация, в которой партнер имеет право выйти с партнершей, с которой он не числился в паре в базе данных АСХ;

Про-Ам — тренер танцует со своим учеником;

Шоу-хастл — партнеры готовят специальное шоу и демонстрируют его на публику;

и т. д.

По хастлу проводится множество дискотек. Есть даже дискотеки под открытым небом, так называемые Опен-Эйры.

Внешне хастл похож на смесь свинга, сальсы и джайва. В последнее время этот танец впитывает много элементов из бальных танцев, фанка, хип хопа.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: танец хастл
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Что такое хастл