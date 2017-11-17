Калининградская область вошла в число регионов-лидеров по темпу развития туризма

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Калининградская область вошла в десятку лучших регионов по темпу развития туризма.

'Эта награда — результат совместной деятельности правительства области, представителей туристической индустрии и культурного сообщества. Соответствующую награду вручила заместитель Министра культуры России Алла Манилова руководителю регионального министерства Андрею Ермаку во время Координационного совета по культуре и туризму, прошедшего в Санкт-Петербурге. В Калининградской области активно развиваются культурно-познавательный, событийный и санаторно-курортный туризм', — отметил Ермак.

Областное правительство прогнозирует, что туристический поток по итогам этого года составит порядка 1 миллиона 350 тысяч человек. Гости приезжают в регион не только в высокий сезон, но и в осенне-зимний период.

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