Дед Мороз из Великого Устюга приглашает на праздник жителей Саратова

Новогоднее настроение привез в Саратов Дед Мороз из Великого Устюга. Волшебник приехал в город, чтобы устроить уличные гуляния, поздравить горожан, подарить им подарки, исполнить заветные желания. В этом году генеральным партнером «Путешествия Деда Мороза по России» стала государственная лотерея «Русское лото».

За последние два года обладателями лотерейных выигрышей свыше 100 000 рублей стали 77 жителей Саратовской области. 20 из них приобрели статус миллионеров. Ежедневно в лотереях побеждает более 200 000 россиян, в среднем 15 из них становятся миллионерами.

Ольга и Максим Е. выиграли в лотерею 1 500 000 рублей. Счастливый билет приобрела мама Ольги, которая работает библиотекарем в одном из университетов Саратовской области. Именно она стала основателем лотерейной традиции в семье. Остальные домочадцы рассматривали лотерею только как приятное развлечение, не верили, что она может принести серьезную прибыль. Теперь все предубеждения позади. Выигрыш семья решила потратить на решение жилищного вопроса.

Татьяна Урусова из города Энгельс Саратовской области выиграла в лотерею квартиру. Накануне выигрыша победительнице приснился сон, который она истолковала как предвестник радостных событий. Узнав о своей победе, Татьяна плакала от счастья. Семья Урусовых решила забрать выигрыш деньгами, сумма составила 1 500 000 рублей. Эти средства будут потрачены на приобретение собственного дома.

1 января 2018 года в прямом эфире федерального телеканала «Русское лото» проведет грандиозный розыгрыш призов на сумму более 1 000 000 000 рублей. Эта сумма будет разыграна полностью! Если никто не выиграет Джекпот, то все деньги будут распределены между всеми победителями беспрецедентного тиража. Выигрышным станет каждый второй билет! Купить билеты на небывалый тираж можно в пунктах продаж по всей стране и в интернете.

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Акционерное общество «Торговый Дом «Столото» — крупнейшая российская компания-распространитель государственных лотерей, операторами которых является Акционерное общество «Государственные спортивные лотереи» и Общество с ограниченной ответственностью «Спортлото». Торговая сеть АО «ТД «Столото» насчитывает более 60 000 точек по всей России. Лотерейные продукты, распространяемые АО «ТД «Столото», продаются во всех регионах РФ, а также в единственном в России лотерейном интернет-супермаркете www.stoloto.ru

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