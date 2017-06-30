Власти рассказали, в каких калининградских школах остались места для учеников (список)

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В 11 калининградских школах на сегодня уже закончились свободные места.

В остальных учебных учреждениях пока принимают новых учеников. По состоянию на 30 июня 2017 года свободных мест нет в школах №1, 2, 6, 17, 22, 23, 32, 33, 40, 49 и 56.

Подать заявление на свободные места можно через единый портал государственных услуг на сайте gosuslugi.ru. 1 июля стартовал приём детей, которые не проживают на территории, закреплённой за той или иной школой.

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