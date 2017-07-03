«Арт-Центр» - все фестивали на одном портале

Любой талантливый ребенок сегодня имеет возможность не только развивать свои способности, занимаясь в учреждениях дополнительного образования, но и показывать свои достижения публике на различных конкурсах и фестивалях. Для того чтобы принять участие в том или ином мероприятии, нужно лишь подготовить соответствующий номер и отправить в оргкомитет заявку.

Далеко ходить не надо

Существенно облегчить задачу помогают специальные сайты https://art-center.ru, где можно найти не только исчерпывающую информацию о всех детских и молодежных состязаниях (будь то конкурс вокалистов, танцоров или инструменталистов), но и с помощью специальной формы отослать заявку на участие в выбранном мероприятии.

Руководитель коллектива или сами молодые артисты имеют возможность постоянно держать руку на пульсе фестивальной жизни не только России, но и других стран. Начинать подбирать мероприятие лучше за несколько месяцев, потому что организаторы в какой-то момент закрывают прием заявок и можно просто не успеть подать свою.

Отличным инструментом для организации участия в различных фестивалях и культурных программах может стать сайт информационного сервисного холдинга «Арт-Центр». Здесь предлагается огромный выбор мероприятий для артистов самых разных жанров и возраста. Данный ресурс позволяет посмотреть подробное описание каждого конкурса и условия участия в нем.

Хорошая подготовка по всем вопросам

Если международный фестиваль проводится за пределами России, в его описании будут подробно изложены особенности регистрации и получения артистами необходимых документов. Обычно точно указываются сроки подачи заявок и стоимость участия артиста или коллектива. Как правило, подобные мероприятия широко освещаются в СМИ.

У «АРТ-Центра» для этого имеется возможность сотрудничества с информационным агентством «Музыкальный Клондайк». Множество молодых артистов смогли блеснуть мастерством на разных площадках многих стран с помощью этой компании, работа которой начиналась еще в 1995 году.

Здесь хорошо знают организаторов, с которыми можно сотрудничать, поэтому проблем с поездками у участников не возникает. Можно смело отправляться на любой конкурс, в любую страну. Оформляя поездку в этой фирме всегда можно рассчитывать на подробные консультации по всем вопросам, связанным с поездкой.

Большим плюсом современных творческих фестивалей является проведение мастер-классов известных артистов, музыкантов, хореографов. Получить бесценные знания могут не только дети, но и педагоги. В программах, которые размещаются на данном сайте, всегда можно прочитать об образовательной части мероприятий, и о запланированных экскурсиях.

Здесь также имеется подробная информация о системе награждения на каждом фестивале или конкурсе и составе жюри. Руководители с помощью этого портала могут проштудировать все организационные вопросы и грамотно составить программу выступлений своих подопечных, используя нужный вид и формат музыкального сопровождения.

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