О здоровье в семье. На заметку родителям советы специалиста

Здоровые дети – это будущее каждой страны. И азы здорового образа жизни закладываются именно в детстве, в семье и примером для этого служат родители. если ваш ребенок заболел, вызовите врача на дом, всего за один клик https://fantasyclinic.ru/.

Иногда доводится слышать от семейных пар, что ребенка невозможно оторвать от телефона или компьютера, что у ребенка букет болезней и что в этом виноват детский сад, школа и экологическое состояние в мире. Но на самом деле, сами родители являются главной проблемой в состоянии здоровья своего ребенка. Если папа в свободное время смотрит телевизор с банкой пива, мама сидит в социальных сетях и «лайкает» фотографии знаменитостей, а ребенок играет в «гаджет», что бы никому ни мешал, то в данном случае ребенок предоставлен самому себе и развития, не говоря уже о здоровье, речи и не идет.

Залогом здоровья детей является правильное питание, активный образ жизни, занятие спортом, хобби и увлечения.

Многие родители говорят, что ребенок не кушает полезные продукты. Но вряд ли он начнет кушать каши, твороги, овощи и фрукты, если родители сами отказываются от такой еды и предпочитают питаться фастфудом и пиццей. Именно, родители закладывают в ребенка культуру потребления пищи. Очень важным фактором является совместное питание, когда ребенок видит, что мама и папа едят то же самое, что они не отказываются от какой-либо еды. Тем самым дети соблюдают и режим питания и учатся соблюдать правила потребления пищи в семье.

Во времена СССР, да и в 90-ых – начале 2000-ых, в школах существовало множество секций по различным видам спорта: лыжи, коньки, легкая атлетика, футбол, баскетбол, волейбол и другие). Данные занятия были интересны тому поколению и при этом были бесплатными. На текущий момент, во многих регионах России, в частности, в провинциальных городах, данные секции закрыты, так как бюджеты школ не обладают дополнительными суммами для закупки инвентаря и оплаты труда тренерам, а оплачивать занятия ребенка в спортивных секциях многим не по карману. И в данной ситуации, родители должны, в свободное от работы время или в выходной день, уделять максимум внимания активному развитию своего ребенка.

Самый распространенный и полезный способ отдыха - велосипедные прогулки. Они тренируют координацию движения ребенка, во время катания работают и руки и ноги, ребенок держит равновесие. Благодаря езде на велосипеде развиваются мышечные ткани ног и пресса. Благодаря катанию на велосипеде, возможно, предотвратить развитие плоскостопия. Прогулки в лесной полосе позволит улучшить иммунную систему молодого организма. Также в лесу, возможно, поиграть в более активные игры: футбол, волейбол, бадминтон, что позволит ребенку получить навыки в командных видах спорта и развить чувство спортивного азарта и победы.

Благодаря такому активному отдыху, укрепляется не только здоровье, но и раскрываются таланты и способности ребенка. Родители должны увидеть и понять, в каком направлении он может развиваться и выбрать для него то, в чем он сможет себя реализовать в будущем.

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