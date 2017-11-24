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Профессиональное лабораторное оборудование от прямого поставщика

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Компания Лабораторное Оснащение специализируется на розничных и оптовых поставках лабораторного оборудования разного профиля. Поставщик сотрудничает с надежными отечественными и зарубежными производителями оборудования и комплектующих. Специалисты компании хорошо ориентируются в оборудовании и развитии лабораторного оборудования. Они помогут оснастить любую лабораторию с максимально ответственным подходом к расходованию средств заказчиком. Специалисты знают, за какое оборудование не стоит переплачивать, а какие лабораторные устройства купить необходимо. Сегодня с компанией сотрудничают многие производственные, исследовательские и медицинские учреждения.

Профессиональное лабораторное оборудование от прямого поставщика

В большинстве современных лабораторий можно увидеть колбонагреватели, которые используются для нагрева лабораторной посуды. Если вам тоже требуется такое базовое оборудование, то стоит обратить внимание на многоместные установки от DAIHAN Scientific. Тут присутствует надежный каркас из алюминия, который хорошо справляется с химическим воздействием активных реагентов. Колбонагреватели снабжаются надежной аналоговой системой поддерживания необходимой температуры. Одновременно можно нагревать до 3 колб, что значительно экономит пространство в лаборатории. В качестве нагревательного элемента применяется хромоникелевая нить, которую можно легко заменить, при необходимости.

К базовому лабораторному оборудованию, безусловно, относятся весы. Сегодня в лабораториях преимущественно применяются электронные весы, которые уже практически вытеснили аналоговые модели. Современные лабораторные весы отличаются компактностью и высокой точностью измерений. Многие модели могут получать питание от стандартных батареек или непосредственно от сети. Такой принцип питания позволяет использовать оборудование в любых условиях. Электронные весы позволяют сбрасывать вес тары, запоминать полученные показания и другие полезные функции.

На производствах, которые работают с сырьем древесины, постоянно возникает необходимость определять влажность продукции. От количества влаги в пиломатериалах напрямую зависит качество продукции. При превышении допустимых пределов влажности в древесине, ее применение в производстве или строительстве не допускается. Для определения этого показателя необходимо купить влагомер в компании Лабораторное Оснащение.

Материал к публикации подготовил dess.
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Профессиональное лабораторное оборудование от прямого поставщика