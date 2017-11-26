Демонтаж любых зданий в Москве от Техно-Диггер

Московская компания Техно-Диггер предлагает услуги по сносу, демонтажу и ликвидации зданий и конструкций любого типа и масштаба. Предприятие прошло лицензирование, позволяющее ей работать с потенциально опасными и сложными объектами. Компания располагает собственной спецтехникой, оборудованием и грузовым транспортом. Перед началом работ клиент получает точный расчет их стоимости, что позволяет сотрудничать на прозрачных условиях.

Если железобетонную конструкцию нужно модернизировать или изменить, то алмазная резка бетона является практически единственным эффективным решением. Перфоратор не поможет сделать аккуратное отверстие в разумные сроки. Алмазное оборудование позволяет с высокой точностью получать необходимые отверстия в бетонных конструкциях. Алмазное бурение может понадобиться при прокладке коммуникаций.

При сносе, образовавшийся мусор, проходит специальную обработку, позволяющие выделить металлолом и вторичные строительные материалы, что значительно снижает расходы на демонтаж знаний. Мощные пневматические ножницы легко дробят бетон. В результате получает вторичный щебень и арматура. Все эти материалы имеют достаточно высокую стоимость.

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