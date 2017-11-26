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Демонтаж любых зданий в Москве от Техно-Диггер

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Московская компания Техно-Диггер предлагает услуги по сносу, демонтажу и ликвидации зданий и конструкций любого типа и масштаба. Предприятие прошло лицензирование, позволяющее ей работать с потенциально опасными и сложными объектами. Компания располагает собственной спецтехникой, оборудованием и грузовым транспортом. Перед началом работ клиент получает точный расчет их стоимости, что позволяет сотрудничать на прозрачных условиях.

Демонтаж любых зданий в Москве от Техно-Диггер

Если железобетонную конструкцию нужно модернизировать или изменить, то алмазная резка бетона является практически единственным эффективным решением. Перфоратор не поможет сделать аккуратное отверстие в разумные сроки. Алмазное оборудование позволяет с высокой точностью получать необходимые отверстия в бетонных конструкциях. Алмазное бурение может понадобиться при прокладке коммуникаций.

При сносе, образовавшийся мусор, проходит специальную обработку, позволяющие выделить металлолом и вторичные строительные материалы, что значительно снижает расходы на демонтаж знаний. Мощные пневматические ножницы легко дробят бетон. В результате получает вторичный щебень и арматура. Все эти материалы имеют достаточно высокую стоимость.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: алмазная резка бетона
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Демонтаж любых зданий в Москве от Техно-Диггер