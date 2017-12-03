что нужно брать с собой в поход

Прежде чем отправиться в поход, вам нужно правильно собрать рюкзак, и для этого мы очень рекомендуем составить список вещей, которые вам понадобятся во время похода. Не выходя из дома, устроившийся в любимом кресле в один клик вы можете купить товары для туризма, похода и кемпинга.

Если вы впервые отправляетесь в поход, вам нужно знать, что большая часть оборудования (включая аптечку первой помощи) чаще всего распределяется среди всех участников. Это означает, что многие вещи из нашего списка брать с собой будет не нужно, ведь многие организаторы – туристические фирмы возьмут с собой и первый день поездки будут разложены по всем рюкзакам

И вопрос: «Что взять в рюкзак на время похода?», это будет решено довольно легко. Обратите внимание, что некоторые вещи могут не понадобиться, если, например, вы отправляетесь в поездку на выходные, а список оборудования для водного похода или кемпинга у моря будет выглядеть совсем по-другому. Кроме того, у каждого туриста в конечном итоге будет свой собственный список вещей, которые он придерживается, но мы по-прежнему настоятельно рекомендуем вам сохранить его в письменной форме и поставить галочку во время сбора.

Почему стоит ходить в поход компанией? Сложность самостоятельного похода также заключается в том, что вы должны нести все самостоятельно, в то время как в группе груз распределяется равномерно среди всех участников. Кроме того, необходимо предоставить даже мельчайшие детали, поскольку в одной кампании невозможно будет просить свитер от друга в случае простуды или одолжить иглу для ремонта одежды. То, что они взяли, и не имеют и не согласны, и в случае того, что будет иметь только для себя.

Итак, давайте попробуем составить хотя бы самый общий список вещей, которые вы обязательно найдете полезными в одиночном походе. В качестве основы мы возьмем пешеходный туризм, поскольку список инвентаря велосипедиста, путешественника с двигателем или водой может значительно различаться. 1. Рюкзак. В зависимости от стиля и продолжительности ваших путешествий вы можете иметь разные размеры и внешний вид. 2. Палатка. Для одного путешествия вам понадобится небольшая палатка с одним человеком, ключевым критерием выбора которой является вес. Спальный мешок и карат. Эти две вещи обеспечат вам комфорт и спокойствие ночного отдыха. 4. Посуда. Стандартный набор: кружка, ложка, нож, кастрюля. Конечно, все металлическое и предпочтительно светлое. 5. Оборудование для костра. Если вы отправляетесь в короткую поездку, вы можете готовить на газе или бензине, это действительно очень удобно. 7. Продукты питания. Питание в треке имеет большое значение. Это зависит от вашего физического и психологического благополучия. 8. Комплект первой помощи. Обязательный момент в одиночном походе. Должно содержать все необходимое для наиболее возможных проблем со здоровьем: лечение ран и синяков, средств отравления, сердца, боли, жаропонижающих и так далее.

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