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House Remake - качественный ремонт квартир.

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Компания "House Remake" работает на рынке строительно-ремонтных услуг с 2014 года.

Услуги по ремонту квартир, частных домов и коттеджей, а также других помещений выполняются командой высококлассных специалистов различного профиля. Компания работает без ограничений по степени сложности проектов и масштабов.

С компанией "House Remake" вы можете воспользоваться стандартным предложением, позволяющим выполнить ремонт квартир под ключ по типовой схеме отделки или реализовать собственные идеи. Это существенно расширяет возможности и превращает процесс ремонта в настоящее творчество.

Компания "House Remake" работает в тесном контакте с клиентом. Изначально создается проект, затем расчитывается смета на ремонт, а также стоимость отделочных работ и все это происходит под строгим контролем заказчика.

Уютный и комфортный дом, радостные и счастливые лица клиентов — главная цель компании "House Remake".

Если Вы уже точно знаете, кто будет делать ремонт в вашей квартире, мы готовы приступить к работе. Вам нужно только согласовать время встречи для обсуждения будущего проекта.

Ознакомиться с предложениями можно на сайте компании по адресу http://houseremake.com.ua/

Материал к публикации подготовил dess.
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