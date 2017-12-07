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Насколько реально выиграть джек-пот в Русское Лото

Дайджест
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Насколько реально выиграть джек-пот в Русское Лото

Сегодня все больше людей покупают лотерейные билеты Русское лото, но обычно люди рассчитывают просто на положительные эмоции от розыгрыша. Однако периодически люди выигрывают крупные суммы, которые резко повышают социальный статус победителя, о чем можно прочитать на новостном сайте Publicformat. К примеру, в ноябре пенсионерка неожиданно выиграла 506 млн. рублей. Этот тираж можно назвать рекордным в истории лотереи Русское лото, так как сумма джек-пота достигла небывалого ранее размера.

Стоит отметить, что пенсионерка, которая выиграла джек-пот, сначала даже не поверила своей удаче, но представители Русское Лото быстро уверили ее в том, что вся сумма будет перечислена на ее счет. Победительница еще не решила, как будет тратить деньги, но она точно уверена, что существенную часть выигрыша потратит на благотворительность.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Русское лото
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Насколько реально выиграть джек-пот в Русское Лото