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Покупаем удобную женскую обувь

Дайджест
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Даже самый идеальный гардероб будет считаться неполным, если в нем отсутствует удобная женская обувь на сайте , без которой, в принципе, невозможно даже выйти на улицу. Однако сегодня обувь воспринимается прежде всего, как неотъемлемая часть образа, которая подчеркивает не только вкус и интересы, но и социальный статус ее обладательницы. Грамотно подобранная обувь может чудесным образом придать стройность фигуре, а ноги сделать визуально длиннее.

Для некоторых дам обувь – это нечто большее, чем просто предмет гардероба – и они, подчиняясь не необходимости, а желанию, обновляют свою коллекцию по нескольку раз в год. Но прежде, чем Вы захотите приобрести что-то, помните, что стильная обувь должна соответствующим образом сочетаться с Вашими ножками. Здесь мы приведем наиболее важные советы по выбору: женщины с короткими ногами не должны носить обувь с низким каблуком, иначе зрительно они будут выглядеть еще ниже. Используйте только высокие каблуки – это позволит сделать ноги более стройными и длинными. если у Вас худые ножки – высокий каблук сделает ее еще тоньше. В этом случае как нельзя кстати подойдет тонкий низкий каблук. с туфлями-лодочками будет сочетаться любая форма ног и стоп.

Если не можете определиться, какая модель женской удобной обуви Вам больше подходит – покупайте их. открытые босоножки противопоказаны тем, у кого широкая или полная стопа. Их лучше заменить моделями с открытым носком или задником. обращайте внимание на цвет, так как он также играет значительную роль в формировании зрительного образа - темная обувь делает ступню легче и стройнее, а светлая – с точностью до наоборот. И если Вы стоите перед выбором – модель какого цвета купить – без раздумий выбирайте черный, ведь кроме всего прочего он подойдет почти к любой одежде. Подходящие варианты сочетания одежды и удобной женской обуви: с зауженными джинсами, в соответствии с последними веяниями моды, следует одевать туфли на высоком каблуке или сплошной платформе, при этом штанина должна скрывать обувь не целиком, а только ее задник. с расклешенными брюками также пойдет обувь на каблуке, но при условии, что он не будет чересчур маленьким. к бермудам показана обувь в спортивном стиле

  • – например кроссовки с юбкой до пола подойдут туфли-лодочки или босоножки
  • - юбку миди нужно носить с открытыми туфлями на широком каблуке любительницам мини юбок интересным решением покажутся летние сапожки.

Не забывайте учитывать при подборе обуви, что создавая свой неповторимый женственный образ, Вы должны акцентировать внимание окружающих только на одной детали гардероба. Иными словами – хотите, чтобы все испытывали восхищение от Вашей стильной блузки – подбираемая удобная женская обувь не должна от нее отвлекать. И одновременно с тем можно совместить в своем наряде платье спокойных цветов и стильные туфли яркого цвета.

Материал к публикации подготовил dess.
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Покупаем удобную женскую обувь